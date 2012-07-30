Оппозиция обнародовала список кандидатов в мажоритарных округах

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии “Батькивщина”.

Автономная Республика Крым (10 округов): №1 Сергей Лобачев №2 Абиба Сидорова №4 Игорь Гафич №5 Илья Сагайдак №6 Петр Черный №7 Юрий Формус №8 Эскендер Бариев №9 Игорь Лесив №10 Леонид Пилунский.

Винницкая область (8 округов): №11 Наталия Солейко №13 Николай Катеринчук №14 Иван Мельничук №16 Юрий Македон №18 Константин Якименко.

Волынская область (5 округов): №20 Роман Карпюк №21 Игорь Гузь №22 Петр Кравчук №23 Анатолий Грицюк.

Днепропетровская область (17 округов): №24 Вадим Гетьман №25 Максим Курячий №26 Татьяна Корнийчук №27 Анастасия Староскольцева №29 Константин Писаревский №30 Глеб Морозов №31 Вера Вернигор №32 Оксана Шевчик №33 Андрей Жаботинский №34 Максим Костромский №35 Владимир Евтушенко №36 Евгения Кузьмина №39 Дмитрий Белкин №40 Иван Рязанцев.

Донецкая область (21 округ); №41 Владимир Деркач №42 Вадим Юрчак №43 Николай Кутепов №44 Николай Волынко №45 Олег Гришко №46 Константин Матейченко №47 Олег Зонтов №48 Владимир Ржавский №49 Владимир Березин №50 Анатолий Зинченко №51 Владимир Веселкин №52 Владимир Рыбак №54 Павел Котов №55 Юрий Беликов №56 Александр Наумов №57 Александр Романюк №58 Игорь Решетняк №59 Виктор Прилепский №60 Василий Коваленко №61 Илья Пономаренко.

Житомирская область (6 округов): №62 Геннадий Зубко №64 Андрей Озерчук №65 Виталий Француз №66 Евгений Добряк.

Закарпатская область (6 округов): №68 Андрей Сербайло №69 Александр Переста №70 Александр Кеменяш №71 Богдан Кинив №73 Иштван Петрушка.

Запорожская область (9 округов): №74 Андрей Бережный №75 Александр Старух №76 Армен Варданян №78 Виктор Цуканов №79 Александр Пискун №80 Марина Самбур №81 Валерия Матвиенко №82 Владислав Куценко.

Ивано-Франковская область (7 округов): №84 Владимир Купчак №85 Елена Сикора №86 Анатолий Дырив №88 Александр Левицкий №89 Василий Гладий.

Киевская область (9 округов): №91 Любовь Онищук №92 Виктор Свитовенко №93 Ульяна Мостипан №94 Виктор Романюк №95 Вячеслав Кутовый №96 Александр Кандыба №97 Олег Кищук №98 Вадим Курников.

Кировоградская область (5 округов): №99 Андрей Табалов №100 Ольга Гранатова №101 Александр Черноиваненко №103 Виталий Журавлев.

Луганская область (11 округов): №104 Дмитрий Алиев №105 Олег Перетяка №106 Сергей Самарский №107 Вячеслав Теросипов №109 Юрий Моравский №110 Виктор Данченко №111 Виктор Бондарев №112 Игорь Радченко №113 Николай Слепцов №114 Ольга Кравченко.

Львовская область (12 округов): №115 Михаил Хмиль №117 Игорь Васюник №120 Татьяна Черновол №121 Роман Илик №122 Василий Пазиняк №123 Лидия Котеляк №124 Степан Купиль №126 Олег Канивец.

Николаевская область (6 округов): №128 Олег Мудрак №129 Вадим Пидберезник №130 Игорь Бриченко №132 Аркадий Корнацкий.

Одесская область (11 округов): №133 Александр Остапенко №134 Константин Усов №135 Владимир Усов №136 Александр Сомов №138 Василий Задорожнюк №139 Александр Горин №140 Сергей Шумский №142 Александр Борняков №143 Анатолий Дидух.

Полтавская область (8 округов): №144 Дмитрий Христов №146 Виктор Таран №147 Юрий Коваленко №148 Владимир Иванов №149 Андрей Река №151 Николай Карнаух.

Ривненская область (5 округов): №153 Юрий Вознюк №154 Валентин Королюк №155 Сергей Кошин №156 Николай Кучерук.

Сумская область (6 округов): №157 Олег Медяница №160 Юрий Сербин №161 Владимир Шульга №162 Ирина Купрейчик.

Тернопольская область (5 округов): №165 Владимир Бойко №166 Михаил Апостол №167 Иван Стойко.

Харьковская область (14 округов): №168 Игорь Балута №169 Александр Кирш №170 Лилия Авдеева №171 Кирилл Храпко №172 Александр Свитличный №173 Алексей Пидгорный №175 Иван Марченко №176 Андрей Ильгов №177 Андрей Ровчак №178 Петр Прокопенко №180 Анатолий Дмитриев №181 Вадим Глушко.

Херсонская область (5 округов): №182 Алексей Урсуленко №183 Анатолий Кичинский №184 Юрий Терлецкий №186 Иван Гончарский.

Хмельницкая область (7 округов): №187 Олег Лукашук №188 Дмитрий Беспалов №190 Василий Сидор №191 Валерий Мурза №192 Мирослав Мусий №193 Ростислав Ярема.

Черкасская область (7 округов): №194 Николай Булатецкий №195 Владимир Гресь №196 Александр Сингаевский №197 Леонид Даценко №199 Анатолий Бондаренко №200 Максим Поляков.

Черновицкая область (4 округа): №201 Николай Федорук №202 Александр Фищук №204 Василий Мельник.

Черниговская область (6 округов): №205 Валерий Дубиль №206 Владимир Полищук №207 Сергей Журман №208 Вячеслав Неволько №210 Виктор Лабазов.

г. Киев (13 округов): №211 Сергей Терехин №212 Виталий Ярема №213 Владимир Яворивский №214 Юрий Ганущак №216 Ксения Ляпина №217 Александр Бригинец №218 Владимир Арьев №219 Владимир Бондаренко №220 Александр Черноволенко №221 Леонид Емец №222 Дмитрий Андриевский.

г. Севастополь (2 округа): №224 Сергей Тюленев №225 Юлия Печенева.

Как сообщил ранее один из лидеров оппозиции Александр Турчинов, в тех округах, где Объединенная оппозиция не выдвинула своих кандидатов, она будет поддерживать кандидатов от других партнерских оппозиционных партий.