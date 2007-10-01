Немцов поздравил украинцев, которых ”трясет и колбасит”

Российский политик Борис НЕМЦОВ поздравил украинцев с демократией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в программе “Свобода выбора» на телеканале «Интер».

«Хотел бы поздравить украинский народ. В очередной раз вы доказали, что можете спокойно и открыто высказывать свою волю. И политики вынуждены считаться с мнением людей. Могу признать - в Украине есть демократия», - сказал он.

Российский политик отметил, что, конечно, путь к процветанию еще очень длительный, но Украина, по его мнению, находится на правильном пути.

Комментируя результаты exit-polls, Б.НЕМЦОВ выразил мнение, что ни одна политическая сила – ни «оранжевые», ни «красно-голубые» не имеют устойчивого большинства.

«Поэтому нравится - не нравится, а придется как-то договариваться. Как будут – не знаю, но, надеюсь, договорятся в пользу украинского народа», - сказал он.

Б.НЕМЦОВ отметил, что вся демократическая Россия хотела бы видеть Украину демократической, дружественной страной, и чтобы отношения были лучше, чем те, которые складывались между Россией и Украиной в последние несколько лет.

Он также отметил, что Украина сделала свой выбор, поскольку все три основных политических игрока – Партия регионов, Блок Юлии Тимошенко и блок «Наша Украина – Народная Самооборона» - заявили, что они за европейский выбор.

«Для меня Украина – это грузовик, который стоит в колее на проселочной дороге, за рулем сидят три человека, я думаю, вы понимаете, о ком я говорю: Виктор Андреевич, Юлия Владимировна и Виктор Федорович, вырывают друг у друга руль. В кузове – 47 млн. украинцев. Их трясет, колбасит, достали эти три вырывающие руль гражданина, они стучат по кузову, но, тем не менее, этот грузовик движется в Европу», - сказал он.

При этом Б.НЕМЦОВ отметил, что Россию он воспринимает как большой грузовик, где в кабине с кондиционером и в комфортных условиях всего один водитель, а в кузове – 142 миллиона россиян, которые всем довольны. Недовольных же, по словам Б.НЕМЦОВА, и близко не подпускают к кабине.

«Однако эти довольные не понимают, что грузовик едет по тонкому льду, и едет он в сторону Минска», - сказал Б.НЕМЦОВ.