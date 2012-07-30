Мэр Юбилейного вышел из Партии регионов: меня предали и продали

Как сообщил УНИАН сам В.Струк, его выход из партии связан с прошедшими событиями, судом и вынесением ему приговора. А также тем, что Партия регионов не поддержала его кандидатуру в выдвижении по мажоритарному округу № 104, который включает Артемовский район Луганска (в него входит поселок Юбилейный) и Лутугино.

«В целом к Партии регионов я не имею претензий, там есть очень порядочные люди, но отдельные личности в Луганске меня предали и продали. Когда принималось решение о выдвижении кандидатуры от поселка Юбилейный по одномандатному избирательному округу №104, благодаря трем моим близким товарищам по партии, решение было принято не в мою пользу. Мало того, меня вообще на это собрание не пригласили, вот они меня и предали», - сказал В.Струк.

Также он отметил, что на данный момент является беспартийным и будет баллотироваться по округу №104 как самовыдвиженец.

Как сообщал УНИАН, 17 июля В.Струк решением Артемовского районного суда приговорен к одному году ограничения свободы условно в связи с тем, что начале 2010 года подписал коллегиальное решение сессии поссовета Юбилейного, согласно которому остатки с перевыполненного бюджетного плана 2009 года (сумма в размере 537 тыс грн) не были перечислены в бюджет Луганска, и остались в бюджете поселка.

В тоже время глава Луганской городской организации Партии регионов Александр Ткаченко, который также является заместителем мэра города, заявил, что Партия регионов не связывает с политикой судебное разбирательство между городским исполкомом Луганска и главой поссовета поселка Юбилейного В.Струком.

В.Струк избран на должность поселкового головы Юбилейного в 2006 году, был повторно переизбран в 2010 году.