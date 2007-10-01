Уточненные данные Национального экзит-пола

По уточненным результатам Национального экзит-пола-2007, на внеочередных парламентских выборах 30 сентября политическими партиями и блоками были получены следующие результаты: Партия регионов – 35,3% голосов избирателей, БЮТ – 31,5%, блок “Наша Украина - Народная самооборона” – 13,5%, Коммунистическая партия Украины - 5,1%, Блок Литвина набирает - 3,8%.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил директор фонда «Демократические инициативы» Илько КУЧЕРИВ.

Не поддержали ни одну политическую силу 2,9% избирателей.

И.КУЧЕРИВ отметил, что всего было опрошено 16 тыс. 443 респондента, которые представляют 33 млн. избирателей Украины. Погрешность – меньше 2%.

Кроме того, как свидетельствуют результаты Национального экзит-пола, Прогрессивная социалистическая партия Украины набрала 1,5%, Всеукраинское объединение «Свобода» - 0,9% голосов избирателей, Коммунистическая партия Украины (обновленная) - 0,6%, Партия зеленых Украины - 0,5%, Избирательный блок Людмилы Супрун - Украинский региональный актив - 0,3%, Партия свободных демократов - 0,2%, «Украинский Народный блок» - 0,2%, Партия национально-экономического развития Украины - 0,1%, блок “Христианский блок” - 0,1%, Селянский блок «Аграрная Украина» - 0,1%, «Блок партии пенсионеров Украины» - 0,1%, Избирательный блок политических партий “КУЧМА” - 0,1%, Всеукраинская партия Народного Доверия - 0%, Блок “Всеукраинская громада» - 0%.

По регионам голоса избирателей за ту или другую политическую силу выглядят следующим образом: Партия регионов: Запад - 6,10%, Центр - 16%, Юг - 49,80%, Восток - 70,08%; БЮТ: Запад - 52,40%, Центр - 47%, Юг - 19,76%, Восток - 5,96%; “Наша Украина – Народная самооборона”: Запад - 29,25%, Центр - 17,40%, Юг - 5,98%, Восток - 3,20%; КПУ: Запад - 1,63%, Центр - 3,91%, Юг - 7,79%, Восток - 6,51%; Блок Литвина: Запад 3,12%, Центр 5,07%, Юг 4,54%, Восток 1,66%.