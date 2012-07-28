Азаров: оппозиция мешает проводить демократические выборы

Об этом он сказал в Лондоне в интервью Financial Times, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.

«Мы обязаны обеспечить свободное и демократическое проведение выборов. Самое интересное, что все, что мы делаем для этого, наталкивается на сопротивление нашей оппозиции. Они уже заранее сообщают о том, что выборы будут фальсифицированы. Я ставлю простой вопрос: если вы против фальсификации, то почему вы не поддерживаете установление веб-камер на избирательных участках», - отметил Н.Азаров.

При этом он добавил, что установление веб-камер позволит в режиме он-лайн контролировать, как проходит избирательный процесс на каждом участке.

Глава правительства сказал, что в соответствии с отечественным избирательным законодательством, представители оппозиционных партий включены в состав избирательных комиссий, и они имеют все возможности контролировать честность и прозрачность проведения выборов и подсчета голосов.

Также Н.Азаров отметил, что Украина пригласила беспрецедентно большое количество наблюдателей от всех международных организаций, в частности, от ОБСЕ, Советы Европы, Еврокомиссии.