Судья по делу Луценко отказалась вызвать на допрос Януковича

Как передает корреспондент УНИАН, судья объяснила, что вызов на допрос В.Януковича выходит за пределы выдвинутого Ю.Луценко обвинения, поэтому удовлетворению не подлежит.

Что касается отвода прокуроров, то в ходатайстве не приведены достаточные основания, которые предусмотрены УПК, сказала А.Медушевская.