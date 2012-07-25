Судья по делу Луценко отказалась вызвать на допрос Януковича
12:05, 25 июля 2012Политика
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Судья Анна Медушевская отказала в удовлетворении ходатайства Юрия Луценко вызвать на допрос в суд в качестве потерпевшего Президента Украины Виктора Януковича и не удовлетворила заявленный отвод прокуроров.
Медушевская отказала Луценко
Как передает корреспондент УНИАН, судья объяснила, что вызов на допрос В.Януковича выходит за пределы выдвинутого Ю.Луценко обвинения, поэтому удовлетворению не подлежит.
Что касается отвода прокуроров, то в ходатайстве не приведены достаточные основания, которые предусмотрены УПК, сказала А.Медушевская.
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