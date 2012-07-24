Ковалев: храм захватили "провластные афганцы"

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении А.Ковалева.

Он напомнил, что сегодня СМИ сообщили, что одна из организаций захватила столичный храм Воскресения Господнего. Представители организации «забрали ключи от прихрамовых помещений, выставили охрану, заблокировав литургическую жизнь церкви».

Организация “Никто, кроме нас” категорически осуждает действия этой афганской организации, отметил А.Ковалев.

“Духовные вещи всегда должны быть выше партийных интересов определенных групп, - заявил А.Ковалев, - каждый ветеран, каждый военный хорошо знает настоятеля храма Воскресения Господнего - владыку Феодосия как очень верующего священника, и ни один из членов НКН не предъявляет ему претензий. Он служил панихиды на всех наших траурных мероприятиях, его проповеди были проповедями мира и любви. Мы убеждены, что захват храма - это попытка группки “провластной афганской номенклатуры” поставить под контроль приход, который считается своим для ветеранов”.

Организация “Никто, кроме нас” призывает правоохранительные структуры, а также генералов, которые неоднократно получали награды из рук епископов Украинской православной церкви, и власти вмешаться в ситуацию и помочь священнослужителю.

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Как сообщал УНИАН, сегодня утром настоятель и председатель приходского совета храма Воскресения Господнего, епископ Украинской православной церкви Московского патриархата Феодосий сообщил УНИАН, что вооруженные люди зашли в помещение храма, закрыли все калитки и пытаются установить контроль над храмовыми помещениями.

Он считает, что этот рейдерский захват организован руководством одной из афганских организаций.

Владыка Феодосий призвал Президента Украины, премьер-министра, все правоохранительные структуры, журналистов с просьбой приехать и помешать захвату храма.

Он сообщил, что это уже вторая попытка этой организации захватить церковь и установить контроль над общиной и храмовыми помещениями.

В киевском главке милиции опровергли информацию о захвате неизвестными лицами храма Воскресения Господнего.

Наряд милиции, выехавший к храму, который находится в Печерском районе столицы, не выявил никаких нарушений общественного порядка.

«Действительно, в помещении храма находилась группа лиц, но вели себя они мирно», - отметили в милиции.