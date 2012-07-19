По городам Украины собирают подписи за суд над Януковичем

Днепропетровская область присоединилась к всеукраинской акции «Украина против Януковича».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции руководитель Днепропетровского областного штаба Объединенной оппозиции Андрей Павелко.

По его словам, в городах и районах области устанавливаются информационные палатки, где будут собирать подписи людей против политики главы государства и под судебным иском к Президенту Виктору Януковичу.

«Нынешняя судебная система в Украине может найти целый ряд отговорок, чтобы не принимать к рассмотрению иск оппозиции, однако если он будет подкреплен миллионами подписей граждан, то появится возможность адресовать его потом и в Европейский суд по правам человека», - отметил А.Павелко.

По словам руководителя избирательной кампании Объединенной оппозиции в Днепропетровской области Антонины Ульяхиной (тети Юлии Тимошенко), «попытка протянуть через Верховную Раду закон о языках, который направлен на раскол страны, планомерное наступление на свободу каждого гражданина, - все это дошло до предела».

«Именно поэтому Объединенная оппозиция «Батьківщина» считает, что настало время переходить от обороны к наступлению, и таким наступлением будет акция «Украина против Януковича». Мы призываем граждан присоединиться к акции и не бояться. Таким образом мы заявим свое отношение к пенсионной и налоговой реформам, лишению льгот чернобыльцев и афганцев, а также языка, дарованию украинской территории другому государству. Сегодня это дело не только оппозиции, а каждого гражданина Украина», - подчеркнула А.Ульяхина.

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В центре Чернигова вблизи Красной площади участники акции протеста "Украина против Януковича", инициированной Объединенной оппозицией, развернули информационные палатки и провели митинг.

Как передает корреспондент УНИАН, депутат областного совета, руководитель областной организации ВО "Батькивщина" Александр Кодола в своем выступлении на митинге заявил, что "деятельность Януковича и его команды перешла все границы. Именно поэтому мы начинаем акцию "Украина против Януковича".

Он отметил, что основанием для проведения акции стало общая социально-политическая ситуация в стране: отмена льгот, наступление на малый и средний бизнес, нарушения прав и свобод граждан, политические репрессии, антиукраинский языковой закон и пр.

По словам А.Кодолы, акция является бессрочной, хотя продлится до дня парламентских выборов 28 октября, а затем, в случае фальсификаций результатов голосования, будет продлена.

"В Чернигове мы установим 5 информационных палаток, а также по одной в каждом районном центре – всего 32", - сказал А.Кодола. Он уточнил, что в палатках все желающие смогут выступить третьей стороной в судебном иске Объединенной оппозиции в лице Арсения Яценюка против действующего Президента страны. Для этого каждый может заполнить соответствующее заявление и договор на предоставления юридических услуг, которые обеспечат адвокаты политсилы. Объединенная оппозиция обвиняет Президента Украины В.Януковича в узурпации власти.

"Мы не очень надеемся на украинские суды, но у нас есть четкий план отстранения Президента от власти", - подчеркнул О.Кодола, добавив, что есть намерения обращаться в международные институты, в том числе в Европейский суд по правам человека.

Руководитель оппозиционной силы Черниговской области отметил, что рассчитывает в поддержку тысяч черниговцев.

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В Полтавской области началась бессрочная акция «Украина против Януковича». Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель избирательного штаба Объединенной оппозиции ВО «Батькивщина» в Полтавской области Валерий Головко.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, с 18 июля во всех городах и районах области развернуты палатки оппозиции, в которых активисты будут собирать подписи против действующей политики главы государства, а также под судебным иском к Виктору Януковичу.

Как сообщил В.Головко, акция продлится бессрочно. Под судебным иском к Президенту объединенная оппозиция планирует собрать подписи десятков тысяч полтавчан.

«Президент, который по определению является гарантом Конституции, сегодня первым грубо нарушает Основной закон, - отметил В.Головко.- Пришло время отвечать. И этот судебный иск является первым этапом устранения В.Януковича от власти».

В.Головко сообщил, что каждый полтавчанин может присоединиться к судебному иску против В.Януковича, подписавшись под соответствующим обращением. Первую подпись под ним он поставил лично и призвал полтавчан последовать его примеру.

«Я призываю полтавчан: не бойтесь. Придите и поставьте свою подпись. Ведь от этого зависит будущее страны. Ваше будущее и будущее ваших детей. Украинский народ не будет терпеть и мириться с режимом Януковича. Украинский народ одержит победу в процессе «Украина против Януковича», - отметил руководитель избирательного штаба Объединенной оппозиции ВО« Батькивщина» на Полтавщине.

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В Ровенской области объявлено начало акции «Украина против Януковича».

Как передает корреспондент УНИАН, о старте этой всеукраинской акции сообщили на пресс-конференции в Ровно народные депутаты Андрей Парубий, Юрий Прокопчук, Сергей Кошин, член совета партии «Фронт Змін» Лилия Гриневич, руководитель областного избирательного штаба Объединенной оппозиции «ВО «Батькивщина» Вадим Сидорчук.

Во всех городах и селах области установят агитационные палатки Объединенной оппозиции.

«Мы хотим разбудить сознание украинцев, - отметила Л.Гриневич. – Мы встречаемся со многими людьми, ситуация с попиранием Конституции Украины просто угрожающая. Власть пытается или подкупить, или запугать избирателей. И право выбора в этой ситуации зависит от каждого украинца. Мы просим всех, кому не безразлична судьба Украины, кто не потерял совесть, поддержать эту акцию. Потому что мы можем вернуться назад, потерять Украину и независимость. У этой власти есть, что терять, они будут бороться до последнего за свои состояния, имения и счета в оффшорах».

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Хмельницкая область приобщилась к акции “Украина против Януковича”.

Как сообщила корреспонденту УНИАН руководитель пресс-центра областного избирательного штаба Объединенной оппозиции Юлия Ростоцкая, во всех населенных пунктах области установлены агитационные палатки.

“В рамках акции в области планируется задействовать около 70 палаток, в которых люди смогут оставить свою подпись и личные данные. Мы понимаем, что в силу объективных обстоятельств некоторые жители (большей частью работники бюджетной сферы) побоятся ставить подписи и на словах поддержат нас”, - сказала она.

Ю.Ростоцкая заметила, что центр не доводил областному штабу Объединенной оппозиции конкретного количества собранных подписей. Все будет зависеть от активности населения и небезразличия к судьбе Украины, заверила руководитель пресс-центра.

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В Одесской области Объединенная оппозиция начала акцию «Украина против Януковича».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции руководитель областного штаба Объединенной оппозиции Сергей Фаермарк.

По его словам, руководство страны во главе с Партией регионов привело Украину «к социально-экономической пропасти». «Миллионы людей, - подчеркнул С.Фаермарк, - оказались перед выбором - быть или не быть. И эти политики продолжают делать все возможное, чтобы расколоть страну».

Исходя из сложившейся ситуации, представители Объединенной оппозиции считают необходимым продемонстрировать власти, что «мы против такой власти, против Президента. И рассчитываем, что инициированный Арсением Яценюком судебный иск против Виктора Януковича поддержат миллионы украинцев в качестве третьих лиц».

Активисты предложат каждому одесситу, желающему присоединиться к иску, заполнить два документа: заявление о поддержке иска в качестве третьего лица и договор о предоставлении бесплатной правовой помощи.

«Раздача документов, включая открытки с перечнем обвинений в адрес Януковича, будет осуществляться в палатках Объединенной оппозиции на улицах и площадях населенных пунктов. Впереди нас ждет импичмент Президенту и этой власти», - заявил С.Фаермарк.

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Руководитель Кировоградского регионального штаба Объединенной оппозиции «ВО «Батькивщина», народный депутат Валерий Кальченко объявил о присоединении к всеукраинской акции «Украина против Януковича».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе регионального штаба.

По словам В.Кальченко, бороться с властью сегодня должна не только оппозиция, но и каждый сознательный гражданин Украины.

«Янукович со своими сторонниками и ставленниками чем дальше, тем более нахально обворовывают страну, и речь не только о материальных ценностях, а также о свободах и достоинстве людей. Поэтому пришло время переходить от обороны к наступлению», - заявил он.

Как отметили в региональном штабе Объединенной оппозиции, на территории области уже устанавливают палатки, где активисты будут собирать подписи за устранение от власти действующего Президента.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что представители Партии регионов в своей политической рекламе в Кировограде используют оппозиционных деятелей. Речь идет о рекламе местного журнала на лайтбоксах и билбордах, где рядом с изображением В.Кальченко размещен портрет первого заместителя председателя Кировоградского областного совета Александра Шаталова – потенциального кандидат в народные депутаты от Партии регионов.

В региональной Объединенной оппозиции этот шаг называют «манипуляцией сознанием людей», когда «малоизвестный кировоградцам А.Шаталов раскручивает свой имидж за счет уважаемого в области руководителя Кировоградского регионального штаба Объединенной оппозиции В.Кальченко».

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Объединенная оппозиция Сумской области присоединилась к бессрочной Всеукраинской акции «Украина против Януковича», в рамках которой каждый желающий может приобщиться к судебному иску против Президента Януковича, поданного руководством Объединенной оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщил председатель Сумского регионального избирательного штаба Объединенной оппозиции «Батькивщина» Александр Лысенко.

«Попытка протащить через Верховную Раду закон о языках, который направлен на раскол страны, планомерное наступление на Украину, на свободы и достоинство людей – все это дошло до края. Именно поэтому Объединенная оппозиция «Батькивщина» считает, что пришло время переходить от обороны к наступлению против этой реальной опасности для Украины, и начинает масштабную Всеукраинскую акцию «Украина против Януковича», - сказал А.Лысенко.

По его словам, в Сумах установлены первые 5 палаток, в которых жители региона смогут собственными подписями поддержать акцию «Украина против Януковича». Для этого разработана специальная форма документа: заявление о вступлении в дело в качестве третьего лица на стороне Объединенной оппозиции и договор на получение правовой помощи. Такие же палатки будут установлены и в каждом из районов региона. В целом на Сумщине будет 32 палатки.

«Цель акции – остановить антинародное, антиукраинское наступление и отстранить Януковича от власти, лишив его полномочий. Объединенная оппозиция в лице Арсения Яценюка подает иск в суд против Януковича за узурпацию власти. Этот иск является первым юридическим этапом отстранения действующего Президента от власти. Оппозиция рассчитывает, что этот иск должен быть подкреплен миллионами заявлений на участие граждан в судебном процессе в качестве третьей стороны. Мы призываем народ приобщаться к акции «Украина против Януковича», - отметил первый заместитель председателя Сумского регионального избирательного штаба Объединенной оппозиции «Батькивщина» Николай Клочко.

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«Фронт Змін» заявляет о попытке представителей исполкома Харьковского городского совета помешать Объединенной оппозиции начать сбор подписей в рамках акции «Украина против Януковича».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

Как отметили в партии «Фронт Змін», Объединенная оппозиция сообщила в горисполком об установке информационных палаток в рамках акции, как того требует действующее законодательство. Однако когда активисты вышли на площадь Свободы в указанное в документах время и начали устанавливать палатки, к ним сразу подошли люди, представившиеся сотрудниками горисполкома, а также подтянулись несколько десятков милиционеров.

«Они начали отталкивать участников акции, вырывать из рук палатку, пытались сломать ее несущую конструкцию. Агрессивнее всего вел себя директор Департамента по взаимодействию с правоохранительными органами, оборонной, мобилизационной работы и гражданской обороны горсовета Валентин Топчий. Он пытался сломать конструкцию палатки и всячески провоцировал людей на конфликт», - говорится в сообщении.

После разговора с В.Топчием представители правоохранительных органов, которые до этого только наблюдали за событиями, начали задерживать представителей Объединенной оппозиции, заявляют в партии «Фронт Змін».

Несмотря на это, харьковским оппозиционерам удалось установить одну палатку.

«Мы сделали все в четком соответствии с законодательством, и никоим образом не нарушили закон. При этом сотрудники горисполкома силой пытаются помешать сбору подписей. Интересно, как они решают проблемы города, если в рабочее время ломают палатки», - отметила первый заместитель руководителя Харьковского регионального штаба Объединенной оппозиции «Батькивщина» Ирина Ефремова.

Она отметила, что, несмотря на все провокации, Объединена оппозиция Харьковской области продолжит сбор подписей в рамках акции «Украина против Януковича».