"Батькивщина": Янукович дал команду "фас"

Об этом говорится в заявлении совета о давлении на независимые СМИ, переданном агентству УНИАН.

В заявлении отмечается, что “возбуждением уголовных дел в отношении независимых СМИ накануне парламентских выборов украинская власть окончательно перешла границу между демократией и тоталитаризмом”.

“События последних дней - возбуждение уголовных дел в отношении главного редактора независимого телеканала ТВі и в отношении редакции Lb.ua – уже ни у кого не вызывают сомнений, что Янукович дал команду «фас» на уничтожение всех, кто имеет смелость вслух говорить правду о его преступном режиме”, - отмечается в заявлении.

Совет Объединенной оппозиции «Батькивщина» отмечает, что “Янукович и его преступное окружение сначала сделали все возможное, чтобы не допустить к участию в парламентских выборах лидеров оппозиции Юлии Тимошенко и Юрия Луценко, а теперь взялись за независимые СМИ, чтобы не допустить объективного освещения избирательной кампании”.

“Можно только с ужасом представить, какими будут результаты этих выборов”, - отмечают авторы заявления.

Они подчеркивают, что “уголовное преследование журналистов в Украине - это сигнал для всех независимых СМИ, политических экспертов и деятелей, которые должны четко осознать, что отныне каждый, кто в этой стране чувствует себя свободным человеком, исповедует принципы демократии и свободы слова, может быть подвергнут уголовному преследованию, причем под любым надуманным предлогом”.

***

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 июля, прокуратура Печерского района Киева возбудила уголовное дело по факту нарушения тайны переписки народного депутата Владимира Ландика.

Дело было возбуждено по результатам проверки заявления В.Ландика от 21 июня, в котором говорится о нарушении его личных прав, гарантированных Конституцией Украины, и необходимости принятия решения в соответствии с Уголовным кодексом Украины.

Как известно, 17 ноября 2011 года в помещении Верховной Рады была зафиксирована и распространена в Интернет-издании информационного портала LB.ua частная телефонная SMS-переписка В.Ландика.

В заявлении В.Ландика фигурируют шеф-редактор LB.ua Ксения Василенко (Соня Кошкина), главный редактор Олег Базар и фотокор Максим Левин.

Депутата возмутила публикация от 18 ноября 2011 года "Ландик-старший спасает сына с помощью технологов и "правильных" комментариев на сайтах". В статье размещены фото, на которых В.Ландик в сессионном зале парламента ведет СМС-переписку относительно судьбы своего сына, дело которого по обвинению в избиении девушки рассматривалось в суде.

12 июля Государственная налоговая служба в г. Киеве заявила, что 28 апреля по результатам проведения внеплановой документальной проверки телеканала ТВі было выявлено нарушение – занижения необходимого к уплате в бюджет НДС на сумму более 3 млн. грн.

На основании этого было возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Телерадиокомпания «Телерадиосвит» (телеканал ТВі) Николая Княжицкого - по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).

9 июля Шевченковский райсуд Киева вынес постановление об изъятии оригиналов документов у служебных лиц ООО «Телерадиокомпания «Телерадиосвит», а 12 июля это постановление было объявлено руководству предприятия. В тот же день руководство управления налоговой милиции ГНС в г. Киеве изъяло документацию предприятия.