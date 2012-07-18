Омбудсмен наблюдает за делом "васильковских террористов"

Об этом она сообщила в интервью сайту «Главком».

По словам В.Лутковской, это дело находится в производстве Секретариата Уполномоченного ВР. «У нас даже была жена Игоря Мосийчука, одного из васильковских «террористов». Встречались с ним в Киевском СИЗО. Встречались и с другими, которые жаловались на условия содержания. Однако стоит разделить ваш вопрос на несколько отдельных вопросов», – сказала В.Лутковская.

Первое, по ее словам, – люди находятся под стражей на протяжении определенного времени, идут судебные производства. «В данном случае вмешательство со стороны Омбудсмана, по закону, является невозможным. Они находятся под стражей по решению суда, никакого вмешательства в независимость судебной ветви власти с моей стороны не предусмотрено ни законом, ни Конституцией. Я не собираюсь нарушать эти основополагающие принципы”, – сказала Омбудсман.

“Второе – эти люди жаловались на условия содержания и на то, что, возможно, происходят определенные нарушения в ходе судебного рассмотрения. Насколько мне позволяет закон, я отреагировала. В частности, мы были в следственном изоляторе, и привлекли внимание врача на жалобы относительно условий содержания и относительно адекватной медицинской помощи. Ситуация исправилась - сегодня таких жалоб уже нет”, – заявила она.

“Кроме того, представитель Уполномоченного постоянно присутствует на судебных заседаниях в ходе рассмотрения. Без права голоса, но, скажем так, с правом знать, как все происходит во время процесса. Я не могу вмешиваться в судебный процесс, однако это не мешает предоставить мне определенные рекомендации суду, чтобы процесс, в случае учета этих рекомендаций, был на европейском уровне. И здесь пригодится мой опыт сотрудничества с Европейским судом по правам человека”, – отметила В.Лутковская.

Отвечая на вопрос о том, что была снята отдельная программа об этом деле, в которой показали, как следователь СБУ встречается со свидетелем и требует от него давать неправдивые показания на подсудимых, и будет ли Омбудсман на это реагировать, В.Лутковская сказала, что “когда следователь убеждал свидетеля, что собственно зафиксировано на видеозаписи, то делал это ради соответствующих показаний в суде. Эти показания может и должен оценить только суд. Соответственно, суд должен узнать о таких фактах давления, что показания не совсем добровольные, и после того будет и реакция суда”.

“Если реакция суда не будет соответствующей, то единственное, что могу сделать – предоставить свои рекомендации суду. Они могут заключаться в том, что европейская практика предусматривает подобное развитие событий. Прислушается ли суд к моим рекомендациям – не знаю. Но я убеждена, что суд должен принимать решения с отрытыми глазами. Потому в случае необходимости мной рекомендации будут предоставлены”, – сказала В.Лутковская.