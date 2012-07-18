МИД: Резолюция США по Украине не будет иметь обязывающего характера

Об этом заявил директор Департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины Олег Волошин в эфире телеканала ТВi, комментируя проект резолюции Конгресса США относительно санкций против украинских чиновников, сообщает "Украинская правда".

"Резолюция - это сигнал. Резолюция не имеет, в отличие от, например, списков Магнитского, обязывающего характера. Резолюция - это просто позиция, это призыв. Поэтому говорить на сегодняшний день о реальных санкциях, мягко говоря, рано", - отметил он.

О.Волошин считает, что "по существу этот проект резолюции гораздо мягче, чем тот, который раньше, например, внес сенатор Инхоф. Который мы считаем чистой пиар-акцией, потому что призыв закрыть посольство США в Киеве - это то, что, мягко говоря, демократии точно не помогает ".

По его словам, "эта резолюция достаточно взвешенная, сбалансированная. И очень хорошо, что санкции, например, будут угрожать тем, кто будет фальсифицировать выборы. Мы, как власть, заинтересованы в том, чтобы эти выборы были признаны, чтобы они были легитимными".

При этом О.Волошин заявил, что с оценками дел, возбужденных против экс-премьера Юлии Тимошенко, "мы, конечно, не согласны". "Мы не видим в этом всем политики. Мы не видим в судебном решении наступления на демократию", - добавил представитель МИД.

О.Волошин также заявил, что "чем выборы важны, поскольку это будет тест: если выборы проходят нормально, граждане имеют возможность прийти на избирательные участки, проголосовать за те партии, которые им нравятся, и считают так, как голосуют, то тогда в этой стране есть демократия ".

Комментируя пункт проекта резолюции по "откату в демократическом развитии" при режиме Виктора Януковича, представитель МИД отметил, что "это их оценка".

"Конечно, мы не можем с этим согласиться. Потому что в странах, в которых отсутствует демократическая система, не происходят конкурентные выборы. А эти выборы, очевидно уже сегодня, до начала кампании, являются конкурентными. Потому что есть много разных партий", - добавил О.Волошин.

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