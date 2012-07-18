ГПтС: Тимошенко грозит выбить окно палаты

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины, ссылаясь на заявление Ю.Тимошенко, которое она сегодня написала на имя начальника Качановской колонии.

«Пресс-служба ГПтС Украины считает необходимым проинформировать общественность об этом инциденте с целью избежания в будущем любых провокаций по этому поводу со стороны народных депутатов и адвокатов Ю.Тимошенко», - говорится в сообщении.

По данным ГПтС, такие действия Ю.Тимошенко связаны с отказом предоставить ей возможность воспользоваться мобильным телефоном.

«Сегодня заключенная обратилась к руководству колонии с требованием предоставить ей право на телефонный разговор. Сотрудники пенитенциарной службы разъяснили Ю.Тимошенко, что в соответствии с действующим законодательством, она имеет такое право и сможет им воспользоваться в специальном помещении исправительного учреждения со стационарного таксофона, как это предусмотрено нормативными документами и инструкциями пенитенциарной системы Украины», - отмечается в сообщении.

Кроме того, по данным пресс-службы, «Ю.Тимошенко разъяснили, что работники пенитенциарной службы не имеют права предоставлять свои мобильные телефоны заключенным для осуществления ими частных разговоров».

«Однако Ю.Тимошенко в письменной форме сообщила руководству колонии о намерениях выбить окно в своей больничной палате, чтобы, по ее словам, «общаться с тем, с кем считаю нужным через телефоны своих сторонников под окнами моей больничной палаты», - процитировать заявление Ю.Тимошенко в ГПтС.

«Сейчас сотрудники пенитенциарной службы продолжают общение с Тимошенко», - добавили в пресс-службе.