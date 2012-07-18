Левочкин попросил Пшонку проверить законность дела против Lb.ua

Об этом он сообщил в комментарии «Телекритике».

По словам С.Лёвочкина, он осуждает возбуждение уголовного дела против интернет-издания Lb.ua.

С.Лёвочкин также обратился в Межведомственную рабочую группу по анализу состояния соблюдения законодательства о свободе слова и защите прав журналистов с просьбой рассмотреть эту проблему на ближайшем заседании.

«Свобода слова имеет ключевое значение в защите демократических достижений нашего государства. Поэтому любые попытки давления на средства массовой информации, особенно в канун выборов Верховной Рады Украины, недопустимы», - сказал С.Лёвочкин.

Как сообщалось, 18 июля прокуратура Печерского района Киева возбудила уголовное дело по результатам проверки заявления народного депутата от Партии регионов Владимира Ландика в отношении портала LB.ua из-за публикации sms-переписки.

Члены Комитета ВР по вопросам свободы слова от оппозиции заявили, что LB.ua преследуют по политическим мотивам, а представитель в Украине «Репортеров без границ» Оксана Романюк считает дело Lb.ua неправомерным.