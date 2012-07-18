Молодая регионалка говорит, что помогала бабушке, когда облили зеленкой Власенко

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции М.Столярова отметила, что она работает специалистом 1-й категории Центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Октябрьского района Харькова, и в это время выполняла служебные обязанности, что могут подтвердить многие свидетели.

«Ни в чем подобном я никогда не была замешана, и не буду замешана. В это время я была на работе, занималась социальными инспекциями семей, попавших в сложные жизненные обстоятельства», - сказала она.

«В это время меня видел водитель маршрутки, я помогала слепой бабушке добраться домой, рассчитывалась ее деньгами в киоске, семьи, к которым я ездила проводить инспекцию и профилактические беседы, сотрудники видели – очень много людей», - подчеркнула М.Столярова.

Активистка «Молодых регионов» отметила, что после заявления С.Власенко о возможной ее причастности к обливанию зеленкой, в ее адрес и в адрес ее родных по телефону и через Интернет начали поступать угрозы.

«Очень много угроз, оскорблений, гадости по телефону и Интернету приходит. Я не хочу все это повторять. Очень много лживой информации, фотографии личные опубликованы с разными комментариями», - сказала М.Столярова.

Девушка отметила, что в результате «неправдивой информации» и угроз вчера у нее случился нервный срыв. «Такое услышать о себе - это вызывает шок, который не может просто пройти. Это удар по моим родителям, это угрозы моим родным, моему мужу, это просто страшно. Не дай Бог кому-то попасть в такую ситуацию», - сказала М.Столярова.

М.Столярова добавила, что не собирается обжаловать «неправдивые заявления Власенко» в суде, а только хотела бы услышать от него официальные извинения за обвинение в причастности к нападению. Активистка отметила, что согласится на личную встречу с С.Власенко только при условии, что он извинится.

«Конечно, очень бы хотелось официальных извинений. Хотелось бы больше даже для моей мамы, для моих родных. Я соглашусь на личную встречу с Власенко только при условии его извинений», - сказала М.Столярова.

В свою очередь, директор Центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Октябрьского района Харькова Елена Таркина подтвердила, что М.Столярова во время, когда произошло нападение на С.Власенко, выполняла служебные обязаности.

«Она утром находилась на работе, во второй половине дня провела несколько социальных инспекций, то есть она посетила три семьи, провела жилищно-бытовое обследование этих семей. Документально у нас все есть, есть эти семьи», - отметила Е.Таркина.

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Как сообщал УНИАН, 16 июля возле больницы «Укрзализныци» в Харькове, где Ю.Тимошенко проходит курс лечения, неизвестная женщина облила С.Власенко зеленкой. Впоследствии С.Власенко заявил, что нападавшая «очень похожа» на М.Столярову, которую он видел на видеозаписях мероприятий «Молодых регионов».