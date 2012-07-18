Молдова обещает не мешать украинцам Приднестровья голосовать

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД, об этом шла речь во время украинско-молдавских переговоров на уровне руководителей консульских служб внешнеполитических ведомств двух стран в Кишиневе.

В частности, как отмечается в сообщении, в контексте подготовки к выборам народных депутатов Украины 28 октября в заграничных избирательных участках, образованных при Посольстве Украины в Молдове и Консульстве Украины в Бельцах, достигнута принципиальная договоренность с молдавской стороной относительно обеспечения всестороннего содействия организации волеизъявления граждан Украины на этих участках.

По результатам переговоров стороны достигли договоренностей относительно обеспечения беспрепятственного доступа граждан Украины, которые живут на территории Приднестровского региона Молдовы, к заграничным избирательным участкам, образованным при Посольстве Украины в Республике Молдова и Консульстве Украины в Бельцах, проинформировали в МИД.

Как сообщалось, в Приднестровье проживают около 100 тысяч граждан Украины. По последним данным украинского консульства, около 90 тысяч имеют право голосовать, но не имеют реальной возможности для этого: поскольку в Приднестровье нет избирательных участков, им приходится ехать в Кишинев или Бельцы.