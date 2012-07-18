Могилеву говорят, что он может договориться до изгнания, как Мешков

Об этом заявил председатель Крымской организации УНП Олег Фомушкин, сообщает Тиждень.

«Главная цель крымских сепаратистов: от правительственных чиновников и депутатов республиканского парламента до регулярно митингующих пророссийских неофашистов - предоставить крымским властям полный суверенитет, в том числе принимать законы, противоречащие центральным законам и Конституции Украины», - прокомментировал Фомушкин заявление Могилева, который требует при подготовке изменений в Конституцию Украины расширить полномочия Крыма и усилить автономный статус республики.

По словам Фомушкина, «сейчас идет борьба за отмену так называемой «поправки Зайца» (народного депутата от УНП Ивана Зайца) в крымской Конституции, что ни один нормативно-правовой акт АРК не может противоречить Конституции и законодательству Украины».

«Сегодня это ограничение является основным препятствием на пути к окончательному хищению крымской земли, природных ресурсов и богатств полуострова», - уверен политик.

По его убеждению, «Анатолий Могилев должен помнить судьбу экс-лидера крымских сепаратистов Юрия Мешкова, от которого очень быстро отвернулись его соратники, когда оказались перед выбором: потерять собственные политические должности, а соответственно и состояние, или стать на защиту тогда еще крымского президента».

Как сообщалось, Окружной административный суд Крыма поддержал представление СБУ о выдворении экс-президента Крыма Юрия Мешкова с территории Украины с ограничением срока въезда сроком на пять лет.

В МИД депортацию Мешкова посчитали важным сигналом для всех, "кому территория Украины кажется слишком большой".