Прокуратура собрала доказательства агрессии со стороны митингующих (видео)

Одно из видео свидетельствует об использовании протестующими слезоточивого газа, пишет Украинская правда.

Второе видео (оперативная съемка) сделано под Верховной Радой, третье (также оперативное) сделано под Украинским домом, где снято события с наездом бютовца Кожемякина на сотрудника ГАИ.

Четвертое видео телеканала 1 +1, на котором видно, как парень в футболке Свободы использует баллончик с газом.

"Предоставленные видеоматериалы следователями уже частично пересмотрены, устанавливается объективность событий, допрашиваются свидетели и участники событий, определяется степень тяжести телесных повреждений, нанесенных правоохранителям во время выполнения ими служебных обязанностей по охране общественного порядка", - отмечает киевская прокуратура.

"Следствие по делу продолжается", - добавили в прокуратуре.