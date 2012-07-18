Прокуратура завела дело за публикацию смсок Ландика

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры города Киева, прокуратура Печерского района провела проверку по заявлению народного депутата В.Ландика от 21 июня, в которой говорится о нарушении его личных прав, гарантированных Конституцией Украины, и необходимостью принятия решения в соответствии с Уголовным кодексом Украины.

По результатам этой проверки 18 июля было возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 163 и ч. 2 ст. 182 Уголовного кодекса Украины (нарушение тайны переписки или другой корреспонденции государственного деятеля, передаваемой средствами связи, и незаконного сбора, использования, распространения конфиденциальной информации о личности, что нанесло существенный вред законным правам, свободам и интересам лица).

Как известно, 17 ноября 2011 года в помещении Верховной Рады Украины была зафиксирована и распространена в Интернет-издании информационного портала LB.ua частная телефонная SMS-переписка народного депутата В.Ландика.

Как сообщал УНИАН, в заявлении В.Ландика фигурируют шеф-редактор LB.ua Ксения Василенко (Соня Кошкина), главный редактор Олег Базар и фотокор Максим Левин.

Депутата возмутила публикация от 18 ноября 2011 года "Ландик-старший спасает сына с помощью технологов и "правильных" комментариев на сайтах". В статье размещено фото, на которых В.Ландик в сессионном зале парламента ведет СМС-переписку относительно судьбы своего сына, который тогда находился под следствием по обвинению в избиении девушки.