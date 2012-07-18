Платини поблагодарил Януковича за «ошеломляющий успех»

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

«От имени Исполнительного комитета УЕФА и от себя лично хотел бы выразить Вам мою искреннюю благодарность за те большие усилия, которые были приложены украинской властью для идеального проведения матчей Евро-2012», - говорится в письме М.Платини.

Президент УЕФА отметил, что «турнир имел ошеломляющий успех на всех уровнях».

Он также выразил надежду, что Евро-2012 останется в памяти украинцев и станет источником вдохновения для будущих поколений в контексте дальнейшего развития спорта и сохранения ценностей, которые он исповедует.

«Я также желаю, чтобы создание инфраструктуры, необходимой для проведения турнира, вписывалось в стратегию долговременного развития», - отметил М.Платини.