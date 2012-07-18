Платини поблагодарил Януковича за «ошеломляющий успех»

12:31, 18 июля 2012
Политика
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Президент УЕФА Мишель Платини поблагодарил Президента Украины Виктора Януковича за последовательную и постоянную поддержку значительной работы, реализованной для обеспечения успешного проведения финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Платини поблагодарил Януковича за усилия, приложенные для успеха Евро-2012

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

«От имени Исполнительного комитета УЕФА и от себя лично хотел бы выразить Вам мою искреннюю благодарность за те большие усилия, которые были приложены украинской властью для идеального проведения матчей Евро-2012», - говорится в письме М.Платини.

Президент УЕФА отметил, что «турнир имел ошеломляющий успех на всех уровнях».

Он также выразил надежду, что Евро-2012 останется в памяти украинцев и станет источником вдохновения для будущих поколений в контексте дальнейшего развития спорта и сохранения ценностей, которые он исповедует.

«Я также желаю, чтобы создание инфраструктуры, необходимой для проведения турнира, вписывалось в стратегию долговременного развития», - отметил М.Платини.

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