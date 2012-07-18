Милиция уже ищет строителей, которые якобы «нагрели» Табачника на 300 $тыс

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь прокурора Закарпатской области Виктория Попович.

В пресс-службе Управления МВД Украины в Закарпатской области агентству сообщили, что Я.Табачник 16 июля обратился в Хустский райотдел Управления Министерства внутренних дел в Закарпатской области с заявлением о том, что закарпатские строители во время строительства дома мошенническим путем завладели его деньгами в сумме 300 тысяч долларов. Согласно заявлению народного депутата, в начале минувшей недели он приехал проверить состояние возведения жилого дома в селе Шаян Хустского района. Разрешение на строительство в этом населенном пункте Я.Табачник получил еще в 2005 году. В пресс-службе уточняют, что, согласно заявлению народного депутата, строители взяли деньги, но работы по строительству выполнили не в полном объеме.

В тот же день, 16 июля, Хустским РО УМВДУ в Закарпатской области было возбуждено уголовное дело против двух жителей Закарпатской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупных размерах). Санкция статьи предусматривает от 5 до 12 лет.

Теперь, по словам пресс-секретаря прокурора Закарпатской области В.Попович, дело находится на контроле прокуратуры области.

«Уже известны лица, которые, возможно, совершили это преступление. Однако местожительство этих лиц не установлено, потому дано поручение правоохранителям разыскать подозреваемых лиц», - уточнила пресс-секретарь прокурора Закарпатской области.