Азаров вернулся к извечной украинской проблеме

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая заседание Кабинета министров.

"Лето заканчивается. И когда вы будете строить дороги? Это вопрос к местным органам власти. Я требую от губернаторов, Мининфраструктуры, Минрегиона, Укравтодора детально проанализировать, где работы затормозили, и безотлагательно принять все меры для того, чтобы они были завершены в установленные сроки. Предостерегаю – речь идет не об «освоении» бюджетных средств, а о том, что выделенные средства должны быть направлены рационально, и действительно на те участки дорог, которые нуждаются в немедленном ремонте", - сказал Н.Азаров.