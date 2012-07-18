По городам Украины собирают подписи за суд над Януковичем

17 июля в Луганской области стартовала акция «Украина против Януковича».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил руководитель избирательной кампании Объединенной оппозиции в Луганской области Игорь Лиски.

По словам И.Лиски, палатки, где можно будет присоединиться к иску против Президента Украины Виктора Януковича, будут установлены во всех городах Луганской области. Акция продлится до парламентских выборов.

Первыми подписи под иском в ходе пресс-конференции поставили И.Лиски и руководитель избирательного штаба Объединенной оппозиции в Луганской области Ирина Веригина.

«Жители Луганской области верили Януковичу и Партии регионов, поддерживали их на выборах, однако что они получили? Ответственность за ситуацию в государстве несет полностью Президент Украины Виктор Янукович. Именно поэтому Объединенная оппозиция начала акцию «Украина против Януковича», - сказал И.Лиски.

«Я надеюсь, что луганчане найдут в себе смелость и поддержат эту акцию», - добавил он.

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Во Львовской области стартовала акция «Украина против Януковича», в рамках которой граждане могут поставить свою подпись под открыткой «Я буду вас судить!».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил руководитель Львовского регионального избирательного штаба ВО «Батькивщина» Степан Кубив.

По его словам, такие открытки можно получить во всех регионах Украины.

Также оппозиция призывает граждан подписывать заявления о вступлении в дело в качестве третьего лица. Позже эти заявления приобщат к иску председателя Совета Объединенной оппозиции «Батькивщина» Арсения Яценюка к Президенту Украины Виктору Януковичу.

Акция должна завершиться 1 сентября. Тогда А.Яценюк подаст иск в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, а подписанные заявления о вступлении третьих лиц приобщат к делу.

«Во время разочарования и апатии может возникнуть вопрос, а для чего это? Это же ничего не даст. Мы должны быть готовы еще не один раз восставать, потому что безразличие – это путь к рабству», - подчеркнул на пресс-конференции народный депутат от «БЮТ-Батькивщины» Степан Курпиль.

По его словам, если Высший спецсуд не примет иск к Президенту, то оппозиция готова подавать иски в европейские судебные инстанции.

В то же время во Львове, на площади возле памятника Тарасу Шевченко, продолжается акция активистов оппозиционных сил в знак протеста против языкового закона, которая началась 4 июля установкой палаточного городка. В данное время на площади стоит около 30 палаток с символикой Объединенной оппозиции „За Батькивщину”, ВО „Свобода”, „Фронта Змин” „Гражданской позиции”, партии „За Украину!”, НРУ, в которых круглосуточного дежурят партийцы. Ежедневно в палаточном городке проводится сбор подписей в защиту украинского языка, и начинается сбор подписей под открытками „Я буду вас судить!”

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В Донецкой области стартовала акция «Украина против Януковича».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции официально объявил глава Донецкого областного предвыборного штаба Объединенной оппозиции «За Батькивщину» Александр Ярошенко.

Он объяснил, что акция является всеукраинской и направлена на отстранение Президента Виктора Януковича от должности, досрочное прекращение его полномочий.

А.Ярошенко также заявил, что в ходе акции активисты будут собирать подписи граждан под судебным иском к В.Януковичу.

«Объединенная оппозиция в лице Арсения Яценюка подает иск в Высший специализированный суд против Януковича за узурпацию власти. Этот иск является первым этапом по отстранению Януковича от власти. Оппозиция рассчитывает, что иск Арсения Яценюка против Януковича должен быть подкреплен миллионами заявлений на участие в судебном процессе в качестве третьей стороны», - сказал А.Ярошенко.

По его словам, для участия в акции достаточно заполнить два документа: заявление о вступление в судебное дело в качестве третьего лица и договор о предоставлении бесплатной правовой помощи. Эти документы можно будет взять в информационных палатках или самостоятельно скачать на сайте партии ВО «Батькивщина».

В Донецком регионе эти палатки будут установлены во всех крупных городах, и их число планируется довести до 150, в палатках будут работать волонтеры. Так, уже сегодня на центральной площади им. Ленина в Донецке были установлены три информационных палатки «Объединенной оппозиции «За Батькивщину».

А.Ярошенко подчеркнул, что иск оппозиции против Президента «четко говорит о том, что Янукович сделал по отношению к Украине и к жизни каждого украинца, начиная с пенсионной реформы, Налогового кодекса, лишения прав на льготы афганцев и чернобыльцев, уничтожения украинского языка, раздачи территории иностранному государству, уничтожения основ демократии и посягательств на права и свободы каждого гражданина».

По его словам, акция «Украина против Януковича» продлится в Украине 3-4 месяца.

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В Тернопольской области представители Объединенной оппозиции начали акцию «Украина без Януковича».

Как сообщил УНИАН руководитель Тернопольского регионального избирательного штаба Объединенной оппозиции ВО «Батькивщина» Василий Деревляный, 17 июля в рамках акции в каждом районном центре и в Тернополе были установлены палатки, где людям будут предлагать приобщиться к иску против Президента Украины Виктора Януковича.

«Подготовкой самого иска занимался юридический отдел Центрального штаба Объединенной оппозиции, а разъяснением этого дела для наших граждан будут заниматься юристы общественных приемных партии «Батькивщина». В дальнейшем все подписные открытки будут переданы в суд по делу против Януковича, а именно - действий действующего Президента, направленных против интересов Украины и украинцев, а также на узурпацию власти», – сказал В.Деревляный.