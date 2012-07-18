Депутата требуют привлечь к суду за "недорасу"

Он требует привлечь депутата Луганского областного совета Родиона Мирошника к уголовной ответственности за разжигание межнациональной вражды.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОИ «Правое дело», в заявлении Д.Снегирева, в частности, говорится:

«6 июля депутат Луганского областного совета Родион Мирошник на внеочередной сессии областного совета, во время обсуждения заявления в поддержку Закона "О принципах государственной языковой политики" заявил: "На этом языке если мы учим своих детей, то лишаем их всего и растим недорасу". При этом Мирошник отметил, что не понимает выступлений представителей оппозиции в Киеве, которые заявляют о необходимости защитить государственный язык: "Украинский язык притесняют, украинский язык нужно защитить. Что это за язык такой несчастный, что его нужно защитить от всего, и он должен расти в оранжерее?" - сказал Р.Мирошник».

Д.Снегирев считает, что заявление Р.Мирошника является провокационным и оскорбляет украиноязычную часть населения страны.

«Подобные заявления украинского государственного служащего недопустимы и подпадают под действие соответствующей статьи Уголовного кодекса Украины. На основании вышеприведенного требую возбудить уголовное дело против депутата Луганского областного совета по статье «разжигание межнациональной вражды», - говорится в заявлении Д.Снегирева.