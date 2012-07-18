Власенко написал о харьковской зеленке Генпрокурору и министру

В заявлении констатировано совершение преступления относительно него в Харькове накануне, когда девушка плеснула зеленкой ему в лицо.

Об этом С.Власенко сообщил в комментарии корреспонденту УНИАН по телефону.

"Официальное обращение было зарегистрировано в прокуратуре на имя генерального прокурора и на имя министра внутренних дел", - сказал С.Власенко.

По его словам, в соответствии с требованиями законодательства, прокуратура должна в течение 10 дней отреагировать на его заявление. "В течение 10 дней должна быть проведена доследственная проверка, и после этого должно быть принято решение". - уточнил он.

"Я считаю, что те действия, которые были совершены, являются уголовно наказуемыми действиями, которые предусмотрены ст. 346 Уголовного кодекса, то есть причинение вреда народному депутату Украины. Девушка, которая подходила, четко понимала, к кому она подошла и с какой целью. Она подошла не просто для того, чтобы облить мне футболку, что было бы обычным хулиганством. Она подошла для того, чтобы поллитра зеленки, или, скажем так, жидкости, похожей на зеленку, вылить мне в глаза. Именно в глаза, а не на руки или ноги", - объяснил С.Власенко.

Защитник экс-премьера добавил, что обращался к врачу с жалобами на боль в глазах. "У меня поврежден правый глаз, есть боль. Но, слава Богу, я был в очках... Врачи прописали мне лекарства. Сейчас я лечу глаз каплями", - сообщил он.

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Как сообщал УНИАН, 16 июля возле больницы «Укрзалізниці» в Харькове неизвестная девушка облила зеленкой С.Власенко. У него полностью были облиты зеленкой лицо и футболка.

Девушкой, которая прибегла к анилиновому красителю трифенилметанового ряда, может быть представитель организации «Молодые регионы» Мария Столярова. Об этом "Украинской правде" сообщил сам Сергей Власенко.

Раньше, 13 июля, недалеко от этой же больницы неизвестный бросил в сторону автомобиля С.Власенко поллитровую бутылку из-под сока, наполненную зеленой жидкостью, похожей на зеленку.