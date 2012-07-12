СМИ: Коммунисты будут возвращать страну за счет таможни и России

Это показывает ежемесячный мониторинг общенациональных печатных изданий, который проводят эксперты Института массовой информации, пишет Україна молода.

По их заключению, сейчас рынок «джинсы» растет благодаря вице-премьер-министру по социальным вопросам Сергею Тигипко, который рекламирует социальные инициативы власти, а также КПУ. Так, в июне лидерство в «джинс-рейтинге» удерживала власть (25%), вторая по объемам - партия Наталии Королевской (23%), третьи - коммунисты (19%).

Поражает количество билбордов и других внешних носителей с рекламой КПУ, гневные выступления Симоненко с экранов телевизоров.

По данным компании «Дорз консалтинг», которые получила «УМ», «антиолигархическая» КПУ начала свою рекламную кампанию еще в январе - тогда по Украине было установлено около 250 рекламных щитов. С того времени количество уличных носителей, арендованных красными, выросла в шесть раз. И только в июне Компартия потратила на размещение наружной рекламы около 4 млн. гривен.

Эксперты считают, что привлекать деньги для проведения такой активной кампании КПУ помогают несколько человек. Однако политтехнолог Тарас Березовец акцентирует внимание на одной фигуре: «Многие из тех, кто знает ситуацию изнутри, скажут вам - спасибо Игорю Калетнику (председателю Государственной таможенной службы Украины), который уже не первый год «борется» с котрабандою».

В то же время политический эксперт Александр Палий отмечает, что наполнению казны КПУ может способствовать и ее прямое отношение к налоговой службе и контролю над приватизационными процессами. «Тезисы об олигархах - это элементарное словесное шулерство. Деньги Компартии полученные от эксплуатации человека человеком. Власть в избирательной кампании КПУ относится безразлично, потому что это - сателлиты, причем их маневр в отношениях с Партией регионов очень ограничен, - отмечает политолог. - Но мне кажется, больше, чем Януковича, КПУ будет слушаться Москву. Не исключаю, что деньги коммунисты могут получать и от России».