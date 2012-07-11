В РФ намекнули, что Украине пока не удастся выжать из Путина ни капли газа
Помощник Путина говорит, что пока никаких "газовых" документов не подготовлено
Обсуждение газового вопроса будет одной из важных тем повестки визита Президента России Владимира Путина в Украину, при этом подписание документов в газовой сфере не планируется, сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков, передают РИА-Новости.
«Газовая проблематика, естественно, будет присутствовать, но пока документов не подготовлено, не думаю, что удастся согласовать их за оставшиеся часы», - сказал он.
При этом Ю.Ушаков отметил, что в составе российской и украинской делегаций присутствуют специалисты, непосредственно занимающиеся переговорами по данной теме. Так с российской стороны планируется участие главы «Газпрома» Алексея Миллера.
Как сообщал УНИАН, заседание комиссии под председательством президентов двух стран Виктора Януковича и Владимира Путина состоится 12 июля в Ялте.
Ожидается, что заседание завершится подписанием ряда документов как политического, так и экономического характера.