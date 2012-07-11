СМИ: На Банковой подумывают затянуть «газовые» пояса до 2018 года

Украинская сторона склоняется к тому, что переговоры с Россией о снижении цены на газ станут возможными только после 2018 г., сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свой источник в Администрации Президента.

"У нас все чаще звучит мысль, что стоит затянуть пояса и дождаться 2018 г., после чего подписать новый, реалистичный контракт", - пояснил собеседник издания.

"По всем прогнозам, нефти по 150 долл. не предвидится, а значит, не будет и заоблачных цен на газ, так что экстренной необходимости менять договор любой ценой у Украины нет. Хотя мы по-прежнему настаиваем, что нынешняя стоимость - нерыночная", - добавил другой собеседник "Коммерсанта".

Напомним, что во втором квартале 2012 года цена российского газа для Украины составила 425 долл. США за 1 тыс. куб. м, а в третьем составит 426 долл. США за 1 тыс. куб. м.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Украина добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - наоборот, заниженной.

Согласно подписанному 19 января 2009 года контракту между российским газовым гигантом «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины», цена на российский газ устанавливается поквартально в зависимости от динамики мировых цен на нефть.