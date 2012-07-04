Облсовет выгоняет губернатора из помещения

Решение приняли, „приняв во внимание сегодняшнее решение президиума Львовского областного совета и наличие у Львовской ОГА задолженности по арендной плате за более 6 месяцев” (Львовская ОГА и Львовский областной совет размещаются на нескольких этажах в одном здании на улице Винниченко во Львове. Свои помещения Львовская ОГА арендует у Львовского областного совета).

„Львовский областной совет обязал управление имуществом общей собственности принять исчерпывающие меры для досрочного расторжения договора аренды, взыскания задолженности и выселения из занимаемых помещений. Контроль за выполнением возложен на постоянную комиссию по вопросам бюджета, социально-экономического развития и коммунальной собственности Львовского областного совета”, - говорится в принятом решении областных избранников.

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Как сообщал УНИАН, около двух тысяч жителей Львовской области собрались сегодня на площади возле Львовской облгосадминистрации, где проходила ХХ внеочередная сессия Львовского областного совета, на повестку дня которой был вынесен один вопрос: „Об угрозе государственности Украины в связи с принятием Закона Украины „О принципах государственной языковой политики”.