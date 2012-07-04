В Черкассах сожгли чучело депутата-предателя

Как передает корреспондент УНИАН, бессрочная акция началась сегодня на Соборной площади возле здания облгосадминистрации.

«Сегодня в Верховной Раде засели шулеры, которые не имеют ничего святого, поэтому с этого чучела мы зажигаем символический огонь, который очистит власть от предателей. Мы зажжем этот огонь на всех площадях области, во всех городах и селах», - провозгласили оппозиционеры, поджигая чучело.

В акции приняли участие около двухсот представителей «Батьківщини», «Фронту Змін», НРУ, УНП, «Гражданской позиции», «УДАРа» и других политических сил и общественных организаций, а также представители творческой интеллигенции и просто не равнодушные граждане.

Участники установили палаточный городок, который, по словам представителей оппозиции, "останется на площади, пока народ не сметет преступный режим Януковича-Азарова".

Участники митинга приняли обращение к Президенту Украины, в котором призвали его не подписывать языковой закон, а иначе они будут «защищать свой язык и государство всеми возможными способами».

После собрания, присутствующие на площади прошли к памятнику Шевченко и, став вокруг него и взявшись за руки, спели гимн Украины.