Партия регионов готовит акцию за русский язык

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Наступу».

По словам председателя организации Руслана Секелы, «организацией массовки занимаются« Молодые регионы», они предлагают участникам 400 гривен за час «работы».

Кроме того, по его данным, «регионалы платят 800 гривен за каждую палатку, установленную на поддержку русского языка в Мариинском парке и для блокирования доступа в Верховную Раду, потому что завтра возможно переголосование языкового закона».

Также в «Наступі» не исключают провокаций против представителей патриотических сил, собравшихся возле Украинского дома.