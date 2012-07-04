В Донецке требуют лишить Колесниченко и Кивалова гражданства

Сегодня в Донецке, у здания областной государственной администрации, прошел митинг в защиту украинского языка в связи «с мошенническим принятием Верховной Радой Закона Украины «О принципах государственной языковой политики», на котором участники акции потребовали лишить украинского гражданства народных депутатов Вадима Колесниченко и Сергея Кивалова.

Как передает корреспондент УНИАН, боле 100 человек пришли на акцию под национальными флагами Украины, а также флагами партий «Фронту Змін», «РУХа», «УДАРа», «Свободы», «Громадянської позиції», «Нашей Украины», БЮТ. Митингующие держали плакаты: «Мови нема, країна - тюрьма», «Геть з України, російські окупанти! Громадяни України, захистимо українську мову - мову єднання громадян України!», «Я хочу розмовляти українською мовою».

Выступающие осудили «злодейское, в нарушение всех норм депутатской этики, принятие Верховной Радой так называемого закона о языках, призванного уничтожить украинский язык, разрушить духовный фундамент нации».

Заместитель Донецкой областной организации им. Т. Шевченко «Просвіта» Мария Олийнык напомнила, что в настоящее время даже в общественном транспорте Донецка остановки объявляются только на двух языках – русском и английском, поэтому, спросив у митингующих, «какой язык нужно защищать здесь, в Донбассе?», призвала - защищать украинский.

Выступления участников акции периодически сопровождались скандированием призывов: «Банду – геть!» и «Слава Украине! Героям – слава!».

В своей резолюции митингующие потребовали от народных депутатов, «которые идентифицируют себя, как оппозиция, немедленно опротестовать» принятый закон о языках; от Владимира Литвина потребовали «не подписывать и не подавать на подпись Президенту» данный закон. От Виктора Януковича участники акции потребовали заветировать «позорный закон, который уничтожает украинскую государственность». В последнем пункте резолюции митингующие потребовали лишить украинского гражданства авторов этого закона – В. Колесниченко и С. Кивалова.

Резолюцию, подписанную участниками протестной акции по почте отправили в Киев Президенту.