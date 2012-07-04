Защитников украинского языка призывают завтра прийти под ВР

Как передает корреспондент УНИАН, об этом, выступая на митинге перед Украинским домом, заявил заместитель председателя Верховной Рады Николай Томенко.

Он призвал митингующих вечером и ночью оставаться под стенами Украинского дома. При этом он напомнил, что оппозиция считает, что решение суда о запрете массовых акций в центре города не касается собрания перед Украинским домом, поскольку здесь народные депутаты проводят встречу со своими избирателями.

Н.Томенко призвал защитников украинского языка завтра в 9 утра прийти под стены парламента, чтобы оказывать давление на депутатов от большинства в случае, если они завтра попытаются во второй раз рассмотреть языковой закон.

В свою очередь лидер «Фронта Змін» Арсений Яценюк, отвечая на вопрос журналистов, отметил, что депутаты и этой ночью планируют остаться возле Украинского дома. Он сказал, что разработан график дежурства народных депутатов от оппозиции, чтобы в течение этой ночи кто-то из депутатов оставался на Европейской площади.