Представители ПА ОБСЕ два часа пробыли у Тимошенко

Докладчик Комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, глава парламентской делегации Нидерландов в ПА ОБСЕ Кескун Чоруз и секретарь делегации Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Арьен Вестерхофф посетили заключенную экс-премьер-министра Юлию Тимошенко в Центральной клинической больнице "Укрзализницы" в Харькове.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины, во время визита представители ОБСЕ в течение часа общались с руководством ЦКБ и в течение последующих двух часов - с осужденной Ю.Тимошенко.

По результатам визита в ЦКБ «Укрзализницы» К.Чоруз выразил благодарность за предоставленную возможность посетить медицинское заведение и непосредственно пообщаться с Ю.Тимошенко.