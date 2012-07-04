ВР подкинула Генпрокуратуре деньжат

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие в целом соответствующего закона «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» проголосовали 255 народных депутатов из 268, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон увеличивает на 174,0 млн грн расходы из общего фонда Государственного бюджета Украины Генеральной прокуратуре на выполнение бюджетной программы «надзор органов прокуратуры за соблюдением законов и представительские функции в суде».

Источником покрытия дополнительных расходов государственного бюджета определяется увеличение поступлений части чистой прибыли (дохода) государственных унитарных предприятий и их объединений, которые изымается в бюджет, и дивиденды (доходы), начисленные на акции (доли, паи) хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых есть государственная собственность.