Нардеп Палица хочет обязать чиновников говорить на работе только по-украински

Законопроект предусматривает принятие на госслужбу в Украине только тех лиц, которые свободно владеют украинским языком и применяют его при исполнении своих обязанностей (кроме случаев, предусматривающих официальные отношения с представителями других государств, которые не владеют украинским языком.)

В законопроекте уточняется, что служебными лицами считаются должностные лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления, занимающие должности в органах государственной власти, органах местного самоуправления, на государственных или коммунальных предприятиях и получающие заработную плату из государственного бюджета Украины (или местных бюджетов).

Проверка знаний украинского языка по данному законопроекту будет проводиться путем сдачи экзамена, порядок и периодичность которого определяется Кабмином.

Положения закона получили положительные оценки в Институте языкознания имени А. Потебни и в Институте государства и права им. В. Корецкого НАН Украины. Языковеды также подготовили свои предложения и дополнения.

Комментируя данный законопроект, народный депутат Игорь Палица в своей пояснительной записке отметил, что несмотря на положения Конституции Украины, действующих законов Украины и официального толкования Конституционного Суда Украины (дело о применении языка) есть насущная необходимость введения контроля за владением и использованием государственного языка в государственном и публичном секторах, ведь обязательное владение и использование государственного языка лицами при использовании служебных обязанностей являются распространенной практикой во всех странах.

Палица отметил, что в Украине есть трудности с изменением языковой иерархии в пользу государственного языка, что приводит к тому, что граждане Украины не могут получить ответ (информацию, услугу) на государственном языке от должностных лиц органов государственной власти и не могут обеспечить свое конституционное право на общения с должностными лицами на украинском языке, что требует неотложного введения законодательных механизмов контроля за обязательным владением и использованием государственного языка.

В связи с этим, применение механизмов языкового контроля на законодательном уровне в Украине является оправданным и необходимым для обеспечения полноценного функционирования государственного языка, отметил нардеп.

Палица также обращает внимание на то, что реализация законопроекта не нуждается в материальных и других расходов, он не приводит к изменению показателей бюджета (поступлений бюджета и / или расходов бюджета).

Кроме этого, по мнению депутата Палицы, проект положительно повлияет на развитие государственного языка в административно-территориальных единицах, поскольку позволит увеличить сферу применения украинского языка.

Также Палица отметил, что введение этого законопроекта позволит государству обеспечить всестороннее развитие и функционирование государственного языка, т.е. создаст необходимые условия для развития и охраны украинского языка в Украине.

Напомним, во вторник Иван Палица заявлял о фальсификации голосования во втором чтении языкового закона. Комментируя информацию о том, что его карточка проголосовала за принятие скандального закона, нардеп подчеркнул, что он находится за границей и поэтому не мог голосовать.