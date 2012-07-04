Кучма ответил Кузьмину на обвинения

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Л.Кучмы.

«В средствах массовой информации распространен комментарий первого заместителя генерального прокурора Украины Р. Кузьмина относительно моей якобы прямой причастности к совершению убийств. Я еще раз заявляю народу Украины, что не имею никакого отношения к трагедии, произошедшей с журналистом Георгием Гонгадзе», - сказал Л.Кучма.

Он напомнил, что беспочвенность его преследования по этому делу еще раз недавно подтвердил суд высшей инстанции, который дал объективную оценку так называемым «свидетельствам», упомянутым в распространенной информации.

Л.Кучма убежден, что дело о гибели Г.Гонгадзе необходимо расследовать, действительные заказчики его убийства должны быть установлены. «Это является обязанностью Генеральной прокуратуры, которое она должна выполнить честно, справедливо и беспристрастно», - отметил Л.Кучма. Он надеется, что органы следствия, наконец, начнут объективную проверку тех реальных версий, которые в связи с его «безосновательным преследованием» должным образом не отрабатывались.

«Только реальна работа над этим делом, а не спекуляции бездоказательными и давно опровергнутыми выдумками являются действительным залогом установления истины по данному делу», - считает Л.Кучма.

Как сообщал УНИАН, вчера первый заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин заявил в интервью изданию The Kiev Times, что Генеральная прокуратура располагает свидетельством того, что экс-премьер-министры Юлия Тимошенко и Павел Лазаренко, а также бывший Президент Украины Леонид Кучма имеют прямое отношение к убийствам.

“...Генеральна прокуратура располагает свидетельством того, что и Тимошенко, и Лазаренко, и Кучма имеют прямое отношение к убийствам. И мы сейчас работаем над тем, чтобы собрать достаточно доказательств, которые позволяют предъявить им обвинение”, – заявил Р.Кузьмин.