Турчинов попал в больницу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил лидер «Фронта Змін» Арсений Яценюк сегодня на пресс-конференции.

"Эта пресс-конференция планировалась в несколько ином формате. По объективным причинам отсутствует А.Турчинов. Он заболел - двустороннее воспаление легких. И он сейчас находится в стационарном заведении", - сказал А.Яценюк.