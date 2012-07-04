Турчинов попал в больницу
14:29, 04 июля 2012Политика
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Первый заместитель председателя партии "Батькивщина" Александр Турчинов госпитализирован в больницу с диагнозом воспаление легких
Александр Турчинов заболел
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил лидер «Фронта Змін» Арсений Яценюк сегодня на пресс-конференции.
"Эта пресс-конференция планировалась в несколько ином формате. По объективным причинам отсутствует А.Турчинов. Он заболел - двустороннее воспаление легких. И он сейчас находится в стационарном заведении", - сказал А.Яценюк.
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