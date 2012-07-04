Томенко: Объединенная оппозиция не боится досрочных выборов

Об этом он заявил корреспонденту УНИАН, комментируя соответствующее заявление Президента Украины Виктора Януковича.

«Мы никогда не боялись досрочных выборов», - сказал он. По словам Н.Томенко, после вчерашнего голосования за языковой закон стало очевидным, что существование парламента в формате принятия решений исключительно по требованию Кремля или штаба Партии регионов, представляет опасность украинской государственности. В то же время он отметил, что оппозиция настаивает на необходимости при любых условиях отмены результатов голосования за языковой закон. «Пока не будут отменены результаты голосования, оппозиция не вернется в сессионный зал», - сказал Н.Томенко.