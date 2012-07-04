Томенко: Объединенная оппозиция не боится досрочных выборов
13:56, 04 июля 2012Политика
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Заместитель председателя Верховной Рады Украины, один из лидеров партии «Батькивщина» Николай Томенко заверяет, что объединенная оппозиция не боится внеочередных выборов в парламент.
Томенко говорит, что выборами оппозицию не испугаешь
Об этом он заявил корреспонденту УНИАН, комментируя соответствующее заявление Президента Украины Виктора Януковича.
«Мы никогда не боялись досрочных выборов», - сказал он. По словам Н.Томенко, после вчерашнего голосования за языковой закон стало очевидным, что существование парламента в формате принятия решений исключительно по требованию Кремля или штаба Партии регионов, представляет опасность украинской государственности. В то же время он отметил, что оппозиция настаивает на необходимости при любых условиях отмены результатов голосования за языковой закон. «Пока не будут отменены результаты голосования, оппозиция не вернется в сессионный зал», - сказал Н.Томенко.
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