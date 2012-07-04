Милиция: Ногу полковнику ГАИ переехал Кожемякин

13:20, 04 июля 2012
Политика
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За рулем микроавтобуса, который возле Украинского дома наехал на полковника ГАИ, был народный депутат от «БЮТ-Батькивщины» Андрей Кожемякин.

Милиция утверждает, что за рулем этого авто сидел Кожемякин, фото УНИАН

Об этом УНИАН сообщили в столичном главке милиции.

Кроме того, убедиться в этом можно из полученной журналистами видеозаписи.

После того как произошел инцидент, народный депутат вышел из автомобиля и скрылся в толпе.

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