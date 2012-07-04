Янукович не исключает досрочных выборов

Президент Украины Виктор Янукович не исключает проведения досрочных парламентских выборов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом он заявил на встрече с руководством парламента и депутатских фракций.

«Прежде всего, я пригласил вас для того, чтобы обсудить кризисное состояние ситуации в парламенте и что мы будем делать в таком случае», - сказал Президент в начале встречи.

«Я считаю, что мы должны сделать все, чтобы парламент работал в дальнейшем. Закончить эту сессию и, безусловно, начать работу сессии в сентябре этого года. Это главная задача», - подчеркнул глава государства.

В.Янукович не исключил, что в случае, если не удастся стабилизировать работу парламента, «нужно будет переходить к процедуре досрочных парламентских выборов».

«Но я считаю, что прежде чем начинать эту процедуру, мы должны исчерпать все наши возможности. Должны быть проведены переговоры во фракциях между депутатами, безусловно, должны быть переговоры с руководителями фракций оппозиции и также с председателем Верховной Рады», - сказал Президент.

«Я считаю, пока мы не пройдем этот процесс, мы обсуждать какие-либо другие вопросы не можем», - сказал он.

По убеждению главы государства, если парламент сегодня способен работать, все переговоры нужно проводить в перерывах, двигаясь вперед по повестке дня.

«Я никогда не вмешивался и не вмешиваюсь в работу Верховной Рады», - сказал Президент. «Но я заинтересован в целом в стабильности ситуации в стране. Поэтому я никаких предварительных выводов сейчас не хочу делать по поводу процедуры принятия вчера закона о принципах государственной языковой политики», - отметил В.Янукович.

По словам Президента, он, безусловно, будет изучать эту ситуацию и проводить экспертизу закона. «Все, что относится к полномочиям Президента в этих вопросах - я их буду использовать полностью. Только после того, как я изучу все эти вопросы, я смогу выразить свою точку зрения и, соответственно, принять определенные решения», - сказал глава государства.

На встрече присутствовали первый заместитель председателя Верховной Рады Адам Мартынюк, председатель фракции Партии регионов Александр Ефремов, председатель депутатской группы «Реформы ради будущего» Игорь Рыбаков, председатель фракции Народной партии Игорь Шаров и председатель фракции КПУ Петр Симоненко, глава Администрации Президента Сергей Лёвочкин, представитель Президента в Верховной Раде Юрий Мирошниченко, секретарь СНБО Андрей Клюев.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром председатель ВР В.Литвин и вице-спикер Николай Томенко подали в отставку из-за принятия «языкового закона».

Президент на 11.30 пригласил руководство парламента и лидеров депутатских фракций для поиска путей урегулирования ситуации в Верховной Раде, сложившейся в связи с событиями, которые произошли на ее утреннем заседании.

По этой причине запланированная на 11.30 пресс-конференция главы государства была перенесена.

Оппозиционные фракции отказались принять участие во встрече с Президентом.