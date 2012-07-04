Оппозиция поехала на переговоры с Литвиным

Лидеры оппозиционных фракций ВР на встрече с председателем Верховной Рады Владимиром Литвиным будут требовать от него признать нелегитимность принятия языкового закона и не подписывать его.

Как сообщил корреспонденту УНИАН заместитель председателя ВР Николай Томенко, лидеры оппозиционных фракций сейчас собираются встретиться с председателем ВР В.Литвиным.

Он отметил, что оппозиционные депутаты будут требовать от него признать нелегитимность принятого вчера языкового закона и объявить об этом в Верховной Раде. По словам Н.Томенка: «Литвину сначала нужно говорить не о своей отставке, а о том, что закон нелегитимен».

Сейчас Н.Томенко, Арсений Яценюк и несколько оппозиционных лидеров отбыли на переговоры с В.Литвиным.

Перед Украинским домом на данный момент остаются несколько лидеров оппозиционных партий и значительное количество активистов.