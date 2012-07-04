Луценко заплатят 15 тысяч, и он дальше будет сидеть
Украина выполнит любое решение Европейского суда по правам человека по иску бывшего министра внутренних дел Украины Юрия Луценко.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам министр юстиции Александр Лавринович перед началом заседания Кабинета министров.
"Мы будем его выполнять", - сказал А.Лавринович, отвечая на вопрос о том, какие будут действия украинских властей, если Большая палата ЕСПЧ оставит в силе предыдущее решение суда по иску Ю.Луценко.
Отвечая на вопрос журналистов, есть ли деньги на выплату компенсации экс-министру, А.Лавринович заявил: "Они предусмотрены в госбюджете Украины".
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Как сообщал УНИАН, Ю.Луценко обратился в Европейский суд по правам человека 21 января 2011 года. Он, в частности, обжаловал необоснованное и незаконное задержание, а также то, что он не был проинформирован о причинах своего ареста.
3 июля Европейский суд по правам человека признал нарушения по делу Ю.Луценко и присудил ему 15 тысяч евро компенсации от Украины.