Луценко заплатят 15 тысяч, и он дальше будет сидеть

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам министр юстиции Александр Лавринович перед началом заседания Кабинета министров.

"Мы будем его выполнять", - сказал А.Лавринович, отвечая на вопрос о том, какие будут действия украинских властей, если Большая палата ЕСПЧ оставит в силе предыдущее решение суда по иску Ю.Луценко.

Отвечая на вопрос журналистов, есть ли деньги на выплату компенсации экс-министру, А.Лавринович заявил: "Они предусмотрены в госбюджете Украины".

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Как сообщал УНИАН, Ю.Луценко обратился в Европейский суд по правам человека 21 января 2011 года. Он, в частности, обжаловал необоснованное и незаконное задержание, а также то, что он не был проинформирован о причинах своего ареста.

3 июля Европейский суд по правам человека признал нарушения по делу Ю.Луценко и присудил ему 15 тысяч евро компенсации от Украины.