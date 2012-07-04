Беркут снимает осаду Украинского дома

Как передает корреспондент УНИАН, большинство бойцов поднимаются вверх по улице Трехсвятительской, в то же время часть из них расположилась вдоль одной из стен Украинского дома.

Протестующие радостными возгласами встретили новость о переносе пресс-конференции Президента, они скандировали: «Трус!»

После этого участники акции исполнили Государственный Гимн Украины.