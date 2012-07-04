Беркут снимает осаду Украинского дома

11:22, 04 июля 2012
Политика
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Бойцы спецподразделения милиции «Беркут» покидают территорию вокруг Украинского дома, где проходит акция в защиту украинского языка и должна была состояться пресс-конференция Президента Украины Виктора Януковича.

Беркутовцы покидают территорию вокруг Украинского дома под пение Гимна

 

Как передает корреспондент УНИАН, большинство бойцов поднимаются вверх по улице Трехсвятительской, в то же время часть из них расположилась вдоль одной из стен Украинского дома.

Протестующие радостными возгласами встретили новость о переносе пресс-конференции Президента, они скандировали: «Трус!»

После этого участники акции исполнили Государственный Гимн Украины.

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