Беркут снимает осаду Украинского дома
11:22, 04 июля 2012Политика
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Бойцы спецподразделения милиции «Беркут» покидают территорию вокруг Украинского дома, где проходит акция в защиту украинского языка и должна была состояться пресс-конференция Президента Украины Виктора Януковича.
Беркутовцы покидают территорию вокруг Украинского дома под пение Гимна, фото Р. Романюка
Как передает корреспондент УНИАН, большинство бойцов поднимаются вверх по улице Трехсвятительской, в то же время часть из них расположилась вдоль одной из стен Украинского дома.
Протестующие радостными возгласами встретили новость о переносе пресс-конференции Президента, они скандировали: «Трус!»
После этого участники акции исполнили Государственный Гимн Украины.
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