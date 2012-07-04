Ефремов извинился перед Мартынюком за обвинения Литвина

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Ефремов заявил сегодня во время пленарного заседания.

«Прежде всего, я хотел бы принести извинения Адаму Ивановичу (А.Мартынюку – УНИАН) за не совсем корректные высказывания в его адрес», - сказал А.Ефремов. Он отметил, что парламентское большинство не втихаря голосовало за данный закон, а прошло все процедурные требования. Кроме того, А.Ефремов отметил, что парламент не должен принимать поспешных решений относительно заявления спикера о отставке.

«Нам нужно успокоиться, нам нужно обсудить эту ситуацию и не принимать поспешных решений», - сказал А.Ефремов.