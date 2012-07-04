За Томенко проголосовал депутат, похожий на Царькова
10:54, 04 июля 2012Политика
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Заместитель председателя Верховной Рады Николай Томенко уже направил заявление в прокуратуру с требованием установить, кто вчера голосовал его карточкой во время принятия языкового закона.
Томенко обратился в прокуратуру
Об этом он сообщил корреспонденту УНИАН.
«Я попросил прокуратуру открыть уголовное дело и привлечь к ответственности человека, который проголосовал моей карточкой», - сказал вице-спикер.
Из видеозаписи вчерашнего заседания и фотографий, которые проанализировал УНИАН, видно, что за вице-спикера вчера проголосовал депутат, похожий на депутата от КПУ Евгения Царькова.
Как сообщал УНИАН, вчера, 3 июля, на сайте ВР был обнародован список депутатов, проголосовавших за языковой закон, где, в частности, была фамилия Н.Томенко, который якобы отдал свой голос «за».
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