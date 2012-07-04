Митингующие под Украинским домом готовятся к "зачистке территории"

Как передает корреспондент УНИАН, представители ВО «Свобода» через громкоговорители просят участников акции выстроиться перед центральным входом в Украинский дом, поскольку, по их информации, сейчас планируется «зачистить» территорию от митингующих.

Народные депутаты продолжают стоять возле шлагбаума, который открывает въезд к служебному входу здания.

Как сообщал УНИАН, в 11.30 в Украинском доме должна начаться пресс-конференция Президента Украины Виктора Януковича.