Арсений Яценюк сообщил, что большое количество вооруженных бойцов в доспехах дислоцируются на стадионе «Динамо» и на улице Трехсвятительской.

Он сказал, что власть готовится оттеснять участников акции. Арсений Яценюк попросил людей сплотиться и подняться выше по лестнице возле Украинского дома, сообщает пресс-служба Фронта змін.

К библиотеке Верховной Рады на Европейской площади подъехал КамАЗ с железными щитами.

Народные депутаты Арсений Яценюк, Геннадий Москаль, Николай Мартыненко, Роман Забзалюк, Юрий Стець, Александр Третьяков, Андрей Парубий стали живой цепью справа от Украинского дома.

С обеих сторон от Украинского дома продолжают находиться «беркутовцы».

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас возле Украинского дома находится около тысячи защитников украинского языка.