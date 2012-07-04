Эксперт: Если Янукович подпишет языковой закон - это будет шаг к гибели

«Если даже Президент Янукович подпишет этот законопроект, который побоялись в исправленном варианте показать специалистам, показать, что они изменили, а в первом варианте он был раскритикован Академией наук, всеми институтами, которым давали на рецензию, Венецианской комиссией, если он подпишет это будет следующий шаг, шаг не только гибели украинского языка, но в первую очередь к гибели этой власти », - цитирует Гриценко 5 канал.