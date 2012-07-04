Сегодня в УНИАН пресс-конференция адвокатов Луценко
06:52, 04 июля 2012Политика
1184
В среду, 4 июля 2012 года, в 10.00 в УНИАН (ул. Крещатик, 4) состоится пресс-конференция адвокатов экс-министра Юрия Луценко
В пресс-конференции участвуют Валентина Теличенко, Игорь Фомин, Алексей Баганец, а также жена экс-министра Ирина Луценко.
Как сообщает пресс-служба политической партии «Народная Самооборона», тема пресс-конференции: решение Европейского суда по правам человека, которым признан незаконным арест Ю.Луценко.
Аккредитация на месте по редакционным удостоверениям.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter