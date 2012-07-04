Протестующие возле Украинского дома приготовились к штурму

Протестующие против принятия закона о языковой политике в Украине приготовились к штурму со стороны милиции.

Как передает корреспондент УНИАН,один из выступающихпризвал протестующихподнятьсяна площадкунепосредственно у входа вУкраинский доми приготовитьсяк штурмумилиции.



Он отметил,что по его данным в ближайшее времяначнетсяштурммитинга,на котором сейчаснаходятся протестующиепротив принятия законао языковой политикев Украине.

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