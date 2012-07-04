Протестующие возле Украинского дома приготовились к штурму
03:38, 04 июля 2012Политика
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Протестующие против принятия закона о языковой политике в Украине приготовились к штурму со стороны милиции.
Как передает корреспондент УНИАН,один из выступающихпризвал протестующихподнятьсяна площадкунепосредственно у входа вУкраинский доми приготовитьсяк штурмумилиции.
Он отметил,что по его данным в ближайшее времяначнетсяштурммитинга,на котором сейчаснаходятся протестующиепротив принятия законао языковой политикев Украине.
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